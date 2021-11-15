Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону

В беседе с радио Sputnik специалист рассказал, как защититься от «звукового двойника» и не угодить в неприятности. «Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», — сказал Алексей Лукацкий.

По словам эксперта, мошенники используют разные источники кражи голоса, например, записывают голос во время телефонного разговора или вырезают из личных видео в социальных сетях. «Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни», — отметил он.

В случаях когда от вас требуется выполнение действий, которые могут привести к потерям, например, финансовым или личных данных, следует перепроверять информацию. Главное правило: надо перезвонить человеку, от имени которого поступила просьба о помощи.