Россиян ожидают новые ограничения в связи с распространением омикрон-штамма

Евгений Иванов напомнил в беседе с «РИА Новости» о прошедшем в минувшую пятницу заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — отметил замглавы МИД, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.

Напомним, первые сообщения о заражении новым штаммом коронавируса B.1.1.529 («омикрон») были зарегистрированы в 20-х числах ноября в африканских государствах Ботсване и ЮАР. Сегодня заболевшие появились и в других странах: Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии, Австрии и России. Перечисленные случаи считаются завозными.