Россия возобновляет международные авиарейсы, но пока только в три страны
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности. <...> это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа», — цитирует Мишустина ТАСС.
Отмечается, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом пока авиасообщение будет восстановлено только с Великобританией, Турцией и Танзанией.
«Почему только три страны — потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории России», — отметила заместитель премьер-министра Татьяна Голикова в эфире телеканала «Москва 24». Она также напомнила, что прибывающие в РФ иностранцы и возвращающиеся на родину россияне должны иметь отрицательный тест на COVID-19 — анализ должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета. Отмечается, что россияне смогут пройти тест уже после возвращения в Россию.
Напомним, что 27 марта международное сообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса. Больше новостей об охватившем планету вирусе можно почитать здесь.
Фото: depositphotos
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