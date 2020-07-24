Россия возобновляет международные авиарейсы, но пока только в три страны

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности. <...> это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа», — цитирует Мишустина ТАСС.

Отмечается, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом пока авиасообщение будет восстановлено только с Великобританией, Турцией и Танзанией.