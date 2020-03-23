Россия сократила количество авиарейсов в Турцию, Японию, Таиланд и Вьетнам

23 марта 2020 года в России начало действовать временное ограничение на авиаперелеты в Таиланд, Турцию, Японию и Вьетнам, сообщает ТАСС. Меры приняли в отношении стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Самолеты будут летать только в Стамбул, Токио, Ханой, Бангкок и Нью-Дели. Авиакомпании продолжат совершать рейсы, чтобы вернуть россиян из-за границы на родину.

Массовые ограничения полетов распространяются и на рейсы в курортные страны. Сейчас можно улететь из Москвы в столицы Доминиканы, Камбоджи, Аргентины, Колумбии и в Денпасар на Бали.

Вновь сократят рейсы в Китай: будет работать только одно направление Москва — Пекин.