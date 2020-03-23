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Россия сократила количество авиарейсов в Турцию, Японию, Таиланд и Вьетнам

Самолеты продолжат вывозить россиян из-за границы и летать только в один город указанных стран.

23 марта 2020 года в России начало действовать временное ограничение на авиаперелеты в Таиланд, Турцию, Японию и Вьетнам, сообщает ТАСС. Меры приняли в отношении стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Самолеты будут летать только в Стамбул, Токио, Ханой, Бангкок и Нью-Дели. Авиакомпании продолжат совершать рейсы, чтобы вернуть россиян из-за границы на родину.

Массовые ограничения полетов распространяются и на рейсы в курортные страны. Сейчас можно улететь из Москвы в столицы Доминиканы, Камбоджи, Аргентины, Колумбии и в Денпасар на Бали.

Вновь сократят рейсы в Китай: будет работать только одно направление Москва — Пекин.

Фото: City News Moskva/ Global Look press

Коронавирус по-прежнему остается самой обсуждаемой темой в мире. На днях стало известно, что медикам удалось вылечить от Covid-19 95-летнюю пациентку. Престарелая женщина стала первой в итальянском городе Модене, кому удалось победить вирус.

68-летний Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование, в тюрьме заразился коронавирусом. Также диагноз подтвердили у 79-летнего Пласидо Доминго.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на добровольный карантин, когда узнала, что Covid-19 подтвердили у врача, который делал ей прививку несколько дней назад.

Канада и Австралия отказались от участия в Олимпийских играх — 2020, если их не отменят. Ситуация с коронавирусом в Японии постепенно стабилизируется, сообщает правительство страны. Организаторы уверены, что смогут провести соревнования при повышенных мерах безопасности. Окончательное решение о том, состоятся Игры или нет, примут в течение четырех недель.

В России за сутки зафиксировали 71 случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных достигло 438 человек в большей половине регионов страны.

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Фото: Nikolay Titov, City News Moskva/ Global Look press

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