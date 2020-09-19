Россия открывает авиасообщение еще с четырьмя странами

Теперь для жителей России доступны сразу несколько направлений в страны СНГ и в одно из государств Азии. Оперативным штабом принято решение со следующей недели разрешить перелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Также Россия открывает авиасообщение с Южной Кореей, однако регулярные авиаперевозки начнутся только в конце будущей недели — 27 сентября. Пока рейсы между странами планируется осуществлять один раз в неделю.

Ранее Российская Федерация уже разрешила перелеты в ряд стран. С 1 августа авиакомпании могут летать в Великобританию, столицу Турциии и Танзанию. 10 августа были открыты направления на такие турецкие курорты как Бодрум, Анталья и Даламан. 15 августа к списку открытых для авасообщения стран прибавилась Швейцария, а с начала сентября регулярные перелеты осуществляются также в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Напомним, ранее все коммерческие авиаперевозки за рубеж были приостановлены Российской Федерацией из-за пандемии коронавируса.