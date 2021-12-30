Россия открыла пятерку самых несчастливых стран

Индекс счастья означает разницу между довольными, очень довольными и недовольными, очень недовольными жизнью. В результате исследования выяснилось, что Россия открывает пятерку самых несчастливых страх, уступая лишь Гане, Афганистану, Гонконгу и Ираку.

30% россиян заявили, что они «ни довольны, ни недовольны» своей жизнью, полностью недовольны — 17%, а очень недовольны — 6%. В то же время в этом году просто довольными называли себя 36% респондентов, а очень довольными оказались 5%.

Как сообщает Romir, Россия, Европа, Ближний Восток постоянно относятся к пессимистично настроенной группе, а, например, США показывают средние результаты. Тогда как самые счастливые люди живут в Латинской Америке, Африке и Восточной Азии. Лидерами 2021 года в данной категории стали Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.