Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Международного союза биатлонистов (IBU). Несмотря на то, что Евгений Устюгов уже завершил спортивную карьеру, его дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года, а также будут аннулированы его результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира 2013/14. Напомним, Евгений Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным принес сборной России золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2014 года. Из-за лишения спортсмена этой награды Россия потеряла первенство в медальном зачете сочинской Олимпиады. Дисквалификация Светланы Слепцовой, также, как и Евгений, завершившей спортивную карьеру, отсчитывается с 11 февраля 2020 года. В 2010 году биатлонистка завоевала золото в составе сборной России на Олимпийских играх в Ванкувере. Поскольку в рамках допингового дела рассматривался период 2013-2014 года, Светлана не была лишена законной медали.Глава Союза биатлонистов России Драчев сообщил, что Евгений Устюгов и Светлана Слепцов оспорят решение Международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде: «У них есть двадцать один день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», – цитирует ТАСС. Фото: GloballookpressВидео: YouTube/Россия 24Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!