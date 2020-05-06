Российского миллиардера Дмитрия Босова обнаружили мертвым в загородном доме

По предварительным данным, Дмитрий Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов. Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни — огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив группы "Сибантрацит" приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», — цитирует РБК официальное сообщение представителя основанной им группы «Аллтек».