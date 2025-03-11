Российским брендам предложили рассказать о себе с помощью нового ресурса

Новостной агрегатор СМИ2 объявил о запуске новой рубрики о российском бизнесе «Русский бренд», в которой будет рассказывать о предприятиях, выпускающих еду, ювелирную продукцию, одежду, косметику и другие товары.

Как отмечают в СМИ2, за последние годы в России появилось множество как небольших, так и крупных компаний. Но начинающим очень важно заявить о себе. В дальнейшем это позволит им стать узнаваемыми и успешными брендами. В этом, как утверждается, и состоит миссия агрегатора.

Раздел будет состоять из двух блоков. В одном из них будут публиковаться партнерские материалы на тему российского бизнеса. Второй блок будет наполнять собственным контентом редакция СМИ2.

«Мы верим, что в ближайшие годы русский бренд не только затмит заморскую продукцию, но и станет востребован во всем мире. А мы вам в этом поможем!» – говорится в сообщении агрегатора.