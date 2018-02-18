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«Русских Джоли и Питта» лишили олимпийских медалей по керлингу

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
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25-летний Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова были вынуждены вернуть бронзовые медали в МОК после проигрыша в Спортивном арбитражном суде.

Сегодня в Лозанне состоялся судебный процесс по делу о принятии допинга керлингистом Александром Крушельницким, который ранее выиграл бронзовую медаль в паре с супругой Анастасией Брызгаловой. После победы пара стала суперпопулярной не столько из-за своего таланта, сколько благодаря привлекательности: Александра и Анастасию назвали «русскими Питтом и Джоли», болельщики наперебой писали, что полюбили керлинг благодаря именно этой двойке... Однако на днях Крушельницкого попросили сдать тест на допинг, и он его провалил.

Спортсмен заранее отказался защищать свои интересы в суде — по мнению экспертов, чтобы выиграть время на сбор доказательств о том, что препарат мельдоний ему подсыпали еще на сборах до Игр в Пхенчхане.

В итоге, как сообщает ТАСС, и Александр, и Анастасия были лишены медалей — они перешли к норвежцам Магнусу Недреготтену и Кристин Моэн Скаслиен. Ранее керлингист посчитал нужным публично извиниться и перед женой, и перед болельщиками, и перед тренерским составом. Пара уже вернулась в Санкт-Петербург. Всего на данный момент у команды олимпийских атлетов из России 13 медалей — 4 серебряные и 9 бронзовых.

Фото: Instagram

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