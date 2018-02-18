«Русских Джоли и Питта» лишили олимпийских медалей по керлингу

Сегодня в Лозанне состоялся судебный процесс по делу о принятии допинга керлингистом Александром Крушельницким, который ранее выиграл бронзовую медаль в паре с супругой Анастасией Брызгаловой. После победы пара стала суперпопулярной не столько из-за своего таланта, сколько благодаря привлекательности: Александра и Анастасию назвали «русскими Питтом и Джоли», болельщики наперебой писали, что полюбили керлинг благодаря именно этой двойке... Однако на днях Крушельницкого попросили сдать тест на допинг, и он его провалил.

Спортсмен заранее отказался защищать свои интересы в суде — по мнению экспертов, чтобы выиграть время на сбор доказательств о том, что препарат мельдоний ему подсыпали еще на сборах до Игр в Пхенчхане.