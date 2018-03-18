Российские спортсмены стали вторыми в медальном зачете Паралимпиады-2018

Всего в ходе Паралимпийских Игр разыграно 80 комплектов медалей. В итоговом медальном зачете наши спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, заняли второе место с 24 наградами (8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). По решению МПК к участию в Играх не была допущена наша сборная по следж-хоккею, занявшая второе место на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Всего Россию в этом году представляли 30 спортсменов-паралимпийцев.

Фото: eastnews, globallookpress