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Российские спортсмены стали вторыми в медальном зачете Паралимпиады-2018

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Церемония закрытия Паралимпиады
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Зимние Паралимпийские игры официально завершены.

Сегодня в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия Зимних паралимпийских игр. Председатель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил о завершении соревнований и передал флаг мэру Пекина, где состоится следующая зимняя Паралимпиада. В своей речи Парсонс отметил важность проводимых Игр: «Каждый спортсмен, принимавший участие в Играх, сумел показать невообразимую силу духа». Он также отметил, что паралимпийцы, демонстрирующие положительный пример, могут воодушевить общественность стать более открытой.

Эндрю Парсонс и Чэнь Цзинин

Всего в ходе Паралимпийских Игр разыграно 80 комплектов медалей. В итоговом медальном зачете наши спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, заняли второе место с 24 наградами (8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). По решению МПК к участию в Играх не была допущена наша сборная по следж-хоккею, занявшая второе место на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Всего Россию в этом году представляли 30 спортсменов-паралимпийцев.

Фото: eastnews, globallookpress

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