Российские спортсмены стали вторыми в медальном зачете Паралимпиады-2018
Сегодня в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия Зимних паралимпийских игр. Председатель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил о завершении соревнований и передал флаг мэру Пекина, где состоится следующая зимняя Паралимпиада. В своей речи Парсонс отметил важность проводимых Игр: «Каждый спортсмен, принимавший участие в Играх, сумел показать невообразимую силу духа». Он также отметил, что паралимпийцы, демонстрирующие положительный пример, могут воодушевить общественность стать более открытой.
Всего в ходе Паралимпийских Игр разыграно 80 комплектов медалей. В итоговом медальном зачете наши спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, заняли второе место с 24 наградами (8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). По решению МПК к участию в Играх не была допущена наша сборная по следж-хоккею, занявшая второе место на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Всего Россию в этом году представляли 30 спортсменов-паралимпийцев.
Фото: eastnews, globallookpress