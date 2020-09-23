Российские службы проверяют данные о женщине, которая долго держала дочь-инвалида в рабстве

Ранее в Telegram-канале Mash появились данные, что в Нижегородской области россиянка держала собственную 23-летнюю дочь в подвале в качестве секс-рабыни. Журналисты рассказали, что инвалида второй группы принуждали заниматься сексуальными утехами с мужчинами, от одного из которых она впоследствии родила.

Известно, что в первый раз мать отправила дочь в подвал, когда ей исполнилось 14 лет. При этом, если девушка отказывалась от секса, ее жестоко избивали. По информации СМИ, мать также держала дочь в подвале, не выпуская, два года.

Девушка смогла освободиться из плена, когда сбежала в город Бор к молодому человеку. С ним она познакомилась в интернете.

Мать пытается вернуть дочь и призывает не верить ей, так как она больна. «По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка», - говорится в сообщении Следственного комитета. Следователи разбираются в деталях происшествия.