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Российские паралимпийцы заработали первые медали в Пхенчхане

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Сегодня были разыграны первые комплекты наград зимних Паралимпийских игр.

Накануне в южнокорейском Пхенчхане прошла церемония открытия XII зимней Паралимпиады, а сегодня были разыграны первые комплекты наград. По итогам первого дня Игр российские паралимпийцы, выступающие под нейтральным флагом, занимают вторую строку в общекомандном медальном зачете. Наши соотечественницы завоевали две золотых медали и одну серебряную. Золото принесли биатлонистки в спринте на 6 км: Екатерина Румянцева (стоячие спортсмены) и Михалина Лысова (слабовидящие спортсмены). Биатлонистка Анна Миленина пришла второй среди стоячих спортсменов.

Нынешние зимние Паралимпийские игры станут рекордными по числу участников — более 560 спортсменов из 48 стран. Однако, Россию в этом году представят всего 30 спортсменов, которые выступят в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов». Они примут участие в пяти дисциплинах из шести. По решению МПК (Международного паралимпийского комитета) к нынешним играм не допущена российская сборная по следж-хоккею, завоевавшая серебро на паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Всего в рамках Паралимпиады-2018 будет разыграно 80 комплектов наград. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Фото: globallookpress, eastnews

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