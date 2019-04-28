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Российские мужчины живут на десять лет меньше женщин

К такому выводу пришли сотрудники Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара и РАНХиГС.

Российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет. Свежие данные получены сотрудниками Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, сообщают «Известия».

Исследователи отмечают, что по состоянию на 2018 год ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) мужчин при рождении составила 67,66 года, женщин — 77,87 года. При этом отмечается, что одной из главных причин мужской смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте стоят онкологические заболевания. Похожий разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин зафиксирован в Литве (9,9 года) и Латвии (9,8 года). Рекордсменом по разнице в продолжительности жизни по полу являются Нидерланды, Исландия и Швеция – там разрыв составляет лишь 3,2 года.

Фото: Vostock-photo/shutterstock

Авторы «Мониторинга экономической ситуации в России» считают, что для улучшения показателей ОПЖ необходимо пересмотреть значительную часть направлений национального проекта «Здравоохранение».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Vostock-photo/Shutterstock

Видео: YouTube

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