Российские мужчины живут на десять лет меньше женщин

Российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет. Свежие данные получены сотрудниками Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, сообщают «Известия».
Исследователи отмечают, что по состоянию на 2018 год ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) мужчин при рождении составила 67,66 года, женщин — 77,87 года. При этом отмечается, что одной из главных причин мужской смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте стоят онкологические заболевания. Похожий разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин зафиксирован в Литве (9,9 года) и Латвии (9,8 года). Рекордсменом по разнице в продолжительности жизни по полу являются Нидерланды, Исландия и Швеция – там разрыв составляет лишь 3,2 года.
Фото: Vostock-photo/shutterstock
Авторы «Мониторинга экономической ситуации в России» считают, что для улучшения показателей ОПЖ необходимо пересмотреть значительную часть направлений национального проекта «Здравоохранение».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Vostock-photo/Shutterstock
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!