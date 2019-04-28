Российские мужчины живут на десять лет меньше женщин

Российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет. Свежие данные получены сотрудниками Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, сообщают «Известия».

Исследователи отмечают, что по состоянию на 2018 год ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) мужчин при рождении составила 67,66 года, женщин — 77,87 года. При этом отмечается, что одной из главных причин мужской смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте стоят онкологические заболевания. Похожий разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин зафиксирован в Литве (9,9 года) и Латвии (9,8 года). Рекордсменом по разнице в продолжительности жизни по полу являются Нидерланды, Исландия и Швеция – там разрыв составляет лишь 3,2 года.