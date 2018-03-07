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Российские мужчины стали тратить на женщин в два раза больше

Подарки на 8 Марта порадуют российских женщин сильнее, чем в прошлом году.

Накануне Международного женского дня аналитики сервиса Яндекс.Маркет представили любопытную статистику, что россияне дарят мамам, бабушкам, дочерям на 8 Марта.

Популярный подарок — айфон — получат не все спутницы предпочитающих дарить технику мужчин. В этом году часто покупают видеокамеры, в особенности экшн-камеры, еще одним товаром, пользующимся повышенным спросом, стали GPS-навигаторы. Средний чек за такие подарки — 7800 рублей.

Кто-то из мужчин решил сделать подарившим им электробритвы женщинам «алаверды»: в интернет-магазинах традиционно выросла популярность товаров в категории «Техника для красоты»: число запросов на эпиляторы увеличилось на 135%, на фены и приборы для укладки волос — на 91%. Повышенным спросом пользуются также электрические зубные щётки (рост трафика составил 64%) и напольные весы (44%).

На 80% увеличился спрос на женские косметические наборы. Среди популярных товаров — помада, тушь, средства по уходу за руками.

Проводившийся с 26 февраля по 1 марта среди мужчин и женщин в возрасте 18-55 лет. опрос показал: косметику и парфюмерию обычно дарят мамам. Бабушкам — цветы и товары для дома, сувениры, парфюмерию и сладости. Папы планируют дарить дочерям цветы и игрушки, а мамы— также косметику и парфюмерию, деньги, одежду и обувь. Подругам дарят в основном косметику и парфюмерию, сувениры, товары для дома, сладости, алкоголь, книги. Коллегам и начальницам почти тоже самое, но вместо книг, с которыми бывает сложно отгадать, отдают предпочтение сертификатам на покупки и услуги.

Женам и девушкам мужчины традиционно дарят цветы, косметику и парфюмерию, ювелирные изделия, романтический ужин. Около 15% мужчин планируют подарить жене нижнее белье. За ювелирные украшения и бижутерию дарители готовы отдать в среднем 6200 рублей, за косметику и парфюмерию — 2900 рублей, за нижнее белье — 1000 рублей.

Средний чек за подарки к Международному женскому дню составляет 1850 рублей. Годом ранее он был меньше — 1000 рублей.

Фото: globallookpress

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