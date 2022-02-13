Российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото на Олимпиаде-2022

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выступили в составе национальной сборной и обошли соперников в гонке на 4х10 километров.

Лыжники прошли дистанцию и финишировали за 1 час 54 минуты 50,7 секунды, обогнав команды из Норвегии и Франции.

Первые два этапа эстафеты спортсмены проходили классическим стилем, а последние два — свободным.

До Олимпиады-2022 российские лыжники не побеждали с 1980 года, забрав на Олимпийских играх в Сочи 2018 года серебряную медаль.

Для 26-летнего Алексея Червоткина золотая медаль стала первой, до того он был серебряным призером Игр 2018 года. 25-летний Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом. В этом году лыжник уже взял золото на скиатлоне и серебряную медаль в гонке на 15 километров. Всего на счету Большунова семь олимпийских наград. Денис Спицов стал вторым в скиатлоне в этом году и всего имеет уже пять олимпийских наград. Для 29-летнего Сергея Устюгова победа на Играх стала первой.