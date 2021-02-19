Российская пенсионерка спасла американскую семью от замерзания

Россиянка сообщила, что во время неполадок в работе отопления семью, переехавшую в США в 90-е, спасло обилие дома теплой одежды для спорта и походов в горы. Кроме того, пенсионерка связала близким свитеры. «Спасло то, что я жила в России», - с уверенностью заявила она.

Россиянка уточнила, что во время морозов многие бездомные на американских улицах могли погибнуть. В феврале 2021 года в нескольких американских штатах наблюдалась аномально холодная погода. Мороз и сильные ветры оставили без электричества около трех миллионов жителей страны. Как передает телеканал «360», самые большие проблемы были в Техасе. По словам коммунальщиков, они отключили электроснабжение в городе ради сохранения работы системы в целом.

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