Роскошная Михалкова, стильная Ходченкова и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Минувшим вечером в коридорах первого павильона «Мосфильма» яблоку негде было упасть — отечественные знаменитости собрались там, чтобы узнать имена лучших из лучших по версии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел». На красной дорожке доминировали наряды черного цвета: Ксения Раппопорт, Ольга Сутулова, Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Дарья Повереннова и другие актрисы, не сговариваясь, выбрали наряды цвета воронова крыла. Семья Михалковых в этом году посетила кинопремию в расширенном составе — помимо Никиты Сергеевича и его супруги Татьяны Евгеньевны, в павильоне киностудии появились их дочери Надежда и Анна со своими взрослыми сыновьями. Получая статуэтку за лучшую женскую роль на телевидении, Анна выступила с трогательной речью, которую подытожила обращением к сыновьям: «Парни, мама — огонь!».
Светлана Ходченкова, ставшая облатательницей награды за лучшую женскую роль второго плана, предпочла выбрать стильное белое платье, подчеркнувшее ее изящные плечи.
Одним из самых обсуждаемых актеров накануне стал Александр Петров — звезде фильмов и сериалов вчера исполнилось 30 лет. Подарком для любимца зрителей стал «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль на телевидении — блистательно воплощенный актером образ школьника Михаила Барковского в сериале «Sпарта». Стоит отметить, что Александр боролся практически сам с собой в номинации за лучшую мужскую роль в кино –– киноакадемики выбирали между его Николаем Васильевичем Гоголем в «Гоголь. Вий» и Сашей Гориным из фильма «Лед», а также Владимиром Гаранжиным из «Движения вверх», великолепно исполненным Владимиром Машковым. Однако, даже несмотря на день рождения, Александру не удалось унести домой две статуэтки «Золотого Орла».
Мы публикуем полный список лауреатов XVII церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»:
- Лучший фильм — «Война Анны»
- Лучшая режиссерская работа — Алексей Федорченко, «Война Анны»
- Лучший сценарий — Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский, «История одного назначения»
- Лучшая женская роль в кино — Аглая Тарасова, «Лед»
- Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова, «Обычная женщина»
- Лучшая мужская роль в кино — Владимир Машков, «Движение вверх»
- Лучшая мужская роль на телевидении — Александр Петров, «Sпарта»
- Лучшая женская роль второго плана — Светлана Ходченкова, «Довлатов»
- Лучшая мужская роль второго плана — Кирилл Зайцев, «Движение вверх»
- Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) — «Sпарта»
- Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) — «Хождение по мукам»
- Лучший неигровой фильм — «Медведи Камчатки. Начало жизни»
- Лучший короткометражный фильм — «Материя», режиссер Марина Жигалова-Озкан
- Лучший анимационный фильм — «Гофманиада»
- Лучшая операторская работа — Игорь Гринякин, «Движение вверх»
- Лучшая работа художника-постановщика — Елена Жукова, «Гоголь. Страшная месть»
- Лучшая работа художника по костюмам — Виктория Игумнова, «Гоголь. Страшная месть»
- Лучшая музыка к фильму — «Лед»
- Лучший монтаж фильма — «Движение вверх»
- Лучшая работа звукорежиссера — «Движение вверх»
- Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — «Спитак»
- Лучшие визуальные эффекты — «Движение вверх»
- Лучший зарубежный фильм в российском прокате — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Специальный приз «За вклад в киноискусство» — Василий Лановой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Starface
Видео: YouTube