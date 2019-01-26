Роскошная Михалкова, стильная Ходченкова и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Одним из самых обсуждаемых актеров накануне стал Александр Петров — звезде фильмов и сериалов вчера исполнилось 30 лет. Подарком для любимца зрителей стал «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль на телевидении — блистательно воплощенный актером образ школьника Михаила Барковского в сериале «Sпарта». Стоит отметить, что Александр боролся практически сам с собой в номинации за лучшую мужскую роль в кино –– киноакадемики выбирали между его Николаем Васильевичем Гоголем в «Гоголь. Вий» и Сашей Гориным из фильма «Лед», а также Владимиром Гаранжиным из «Движения вверх», великолепно исполненным Владимиром Машковым. Однако, даже несмотря на день рождения, Александру не удалось унести домой две статуэтки «Золотого Орла».