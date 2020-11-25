Родные неделю скрывали смерть звезды «Улиц разбитых фонарей» Светланы Обидиной

О смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал режиссер Алексей Герман, сообщает «Пятый канал». Но на самом деле актриса скончалась неделей ранее — 18 ноября.

Близкая подруга Обидиной, актриса Анна Екатерининская в интервью каналу отметила, что не понимает, почему родные так долго скрывали смерть Светланы.

«Точной причины смерти я не знаю, есть разные версии, но я не стала бы утверждать, что это был коронавирус, — прокомментировала Екатерининская. — В последний раз мы общались летом 2020 года, со Светланой все было хорошо. Она получила второе высшее образование, стала режиссером игрового кино и сняла свой фильм первый. У нее было много идей и проектов. Беды ничего не предвещало».

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года. Окончила математическую школу. Занималась фигурным катанием, училась в киношколе «Кадр» при «Ленфильме». В 1996 году окончила СПбГАТИ. После получения диплома служила в театре «На Крюковом канале». Обидина снялась в 34 фильмах и сериалах, самые известные из них: «Улицы разбитых фонарей», «Остров», «Мажор-3», «Довлатов», «Преступление и наказание».