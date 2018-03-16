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Родители Жанны Фриске лишатся имущества по решению суда

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Фото из Instagram Натальи Фриске
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Имущество семьи Фриске будет выставлено на торги по требованию «Русфонда».

Сегодня, 16 марта, стало известно, что Истринский городской суд Московской области вынес решение по делу семьи Фриске. Имущество родителей певицы будет выставлено на торги.

«Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома», — цитирует инфрмационное агентство «ТАСС» слова сотрудника пресс-службы фонда.

Решение было вынесено в отсутствие представители ответчиков — Ольги и Владимира Фриске. Дмитрий Шепелев, отец четырехлетнего сына певицы, подписал согласие на иск. Мужчина считает необходимым удовлетворить все требования «Русфонда».

Частью наследства, доставшегося ответчикам после смерти Жанны, были дом и земля.

Напомним, что семья Жанны Фриске не смогла отчитаться по потраченным 21,6 млн рублей, собранных телезрителями «Первого канала». Отчет о расходовании был получен только на 4,12 млн рублей.

Фото: instagram

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