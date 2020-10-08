Родители случайно нашли сына через 31 год после его похищения

Молодому человеку пришлось сдать тест ДНК. Занося его данные в национальную базу данных, полицейские обнаружили: он совпадает с образцами крови похищенного младенца.

Новость о том, что он был похищен, будучи младенцем, шокировала парня, ведь он уже сам является мужем и отцом двоих сыновей. Шен уточнил, что приемные родители обращались с ним хорошо. Встретиться с настоящими родителями Шен смог 29 сентября во время церемонии, организованной полицией Сюйчжоу в Цзянсу. Она была посвящена воссоединению пропавших детей с их семьями. На видео видно, как родители и найденный сын расплакались. «Прошел 31 год. Мы всегда ждали, всегда искали. И вот, наконец, мы нашли тебя», - сказала мать Шена. Парень пообещал, что будет ухаживать за близкими и навещать их.