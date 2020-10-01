Родители школьников подали в суд после отмененного из-за коронавируса выпускного
Старшеклассники определили день выпускного еще в октябре 2019 года. Родители для этого заключили контракт с продюсерским центром «Ди энд Макгор Продакшн». Стоимость организации выпускного обошлась родителям в 425 тысяч рублей. При этом праздничное мероприятие должно было пройти в гостинице Radisson. Из-за действующих в российской столице ограничений на проведение массовых мероприятий в период пандемии договор пришлось расторгнуть.
Как призналась одна из матерей Оксана Кузина, компания возвращать деньги стала, а предложила выплатить только часть средств и в рассрочку. Родители школьников обратились с иском в суд для возврата вложений. «Фирма не вернула нам средства и не провела выпускной. Морочила нам голову полгода. Был составлен договор, определены обязательства, по которым они должны были нам вернуть деньги. Выпускной планировался в Radisson, но был перенесен на улицу. Действовал запрет проводить мероприятия в помещении, весь формат выпускного был изменен», — уточнила глава родительского комитета Оксана Кузина.
Фото: Pixabay
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