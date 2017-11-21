Робот-андроид Эрика приняла участие в модной съемке для журнала Vogue
Декабрьский номер американского Vogue обещает войти в историю. На его страницах читатели увидят модель совершенно нового типа — фотореалистичного робота-андроида, как две капли воды похожего на настоящую, живую девушку.
«Познакомьтесь с Эрикой. Эта модель Vogue никогда не сталкивалась с трудностями в учебе. О ней впервые услышали в августе 2015 года, ее "отец" — японский ученый Хироши Ишигуро. Ее трудно назвать живой, но она настоящая, необычная, стильная и очень умная. Ишигуро считает, что будущее роботов вовсе не за теми машинами, что помогают людям на складах, а за реалистичными андроидами, которые могут затеряться среди нас», — гласит подпись под снимком в официальном Instagram журнала, на котором запечатлена миловидная девушка с необычным разрезом глаз.
Эрика сделала своего создателя, скромного профессора из университета Осаки, известным на весь мир — и прославилась сама. После короткого фильма о ней, который в свое время опубликовал британский The Guardian, у читателей возникло столько вопросов, что редакции пришлось снять отдельное интервью с холодной красавицей.
Движения и мимика гиперреалистичного андроида отличаются от человеческих. Тем интереснее будет взглянуть на результат!
Фото: instagram, кадры из фильма