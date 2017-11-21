Vogue заключил первый модельный контракт с роботом.

Декабрьский номер американского Vogue обещает войти в историю. На его страницах читатели увидят модель совершенно нового типа — фотореалистичного робота-андроида, как две капли воды похожего на настоящую, живую девушку.

«Познакомьтесь с Эрикой. Эта модель Vogue никогда не сталкивалась с трудностями в учебе. О ней впервые услышали в августе 2015 года, ее "отец" — японский ученый Хироши Ишигуро. Ее трудно назвать живой, но она настоящая, необычная, стильная и очень умная. Ишигуро считает, что будущее роботов вовсе не за теми машинами, что помогают людям на складах, а за реалистичными андроидами, которые могут затеряться среди нас», — гласит подпись под снимком в официальном Instagram журнала, на котором запечатлена миловидная девушка с необычным разрезом глаз.