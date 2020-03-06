Рискующему попасть в тюрьму миллиардеру Олегу Тинькову поставили страшный диагноз

Буквально на днях в СМИ просочился скандал, который возник вокруг бизнесмена Олега Тинькова. Россиянину грозит до 6 лет тюремного заключения за неуплату налогов, если сей факт будет доказан обвинителями. В пятницу, 6 марта, стало известно, что миллиардер болен.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — цитирует его слова Forbes.