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Резидент Comedy Club Демис Карибидис станет многодетным отцом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Демис Карибидис с супругой

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Супруга 35-летнего юмориста Демиса Карибидиса Пелагея беременна третьим ребенком.

Всего год назад резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом во второй раз. Причем артист и его супруга Пелагея старались до последнего не рассказывать общественности о том, что у них ожидается пополнение в семействе. Радостную новость поклонники Карибидиса узнавали уже после того, как малыш появился на свет. Сейчас у Демиса и Пелагеи две девочки — 3-летняя Софико и годовалая Доротея.

В этот раз все по-иному: Пелагея не стала скрывать округлившийся живот. Она выложила в свой микроблог снимок, на котором ее изменившиеся формы видны невооруженным глазом, и подписала пост: «Вдруг кому-то показалось — чтобы больше не «казалось» #миссияПополнениеПланетыПродолжается #киндерсюрприз #сюрпризСюрприз».

Напомним, что Демис сделал предложение своей возлюбленной в 2015 году на сцене зала «Дзинтари» в Юрмале, когда там проходил фестиваль Comedy Club. Услышав заветное «Да», артист позвал невесту на сцену и станцевал с ней медленный танец под песню «Белая фата», которую исполнил Сосо Павлиашвили.

Фото и видео: Instagram

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