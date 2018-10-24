Резидент Comedy Club Демис Карибидис станет многодетным отцом

Всего год назад резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом во второй раз. Причем артист и его супруга Пелагея старались до последнего не рассказывать общественности о том, что у них ожидается пополнение в семействе. Радостную новость поклонники Карибидиса узнавали уже после того, как малыш появился на свет. Сейчас у Демиса и Пелагеи две девочки — 3-летняя Софико и годовалая Доротея.

В этот раз все по-иному: Пелагея не стала скрывать округлившийся живот. Она выложила в свой микроблог снимок, на котором ее изменившиеся формы видны невооруженным глазом, и подписала пост: «Вдруг кому-то показалось — чтобы больше не «казалось» #миссияПополнениеПланетыПродолжается #киндерсюрприз #сюрпризСюрприз».