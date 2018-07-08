Резидент Comedy Club Андрей Скороход женился на давней возлюбленной

Свадебное торжество состоялось на родине шоумена в Беларуси. В элитном загородном комплексе в Минской области собрались друзья и коллеги молодоженов. Судя по фото и видео, появившимся в Сети, праздник получился веселым.

Андрей и Евгения познакомились несколько лет назад в Юрмале на фестивале «Голосистый Кивин» благодаря подруге Скорохода Виктории Ивановой. Она поздравила молодых трогательным постом: «Сегодня плакала раз 17, волнение было на уровне вступительных экзаменов в ВУЗ. У нас был такой долгий путь подготовки к свадьбе, и мы это сделали. Так красиво и феерично! Жаль, что этот день пролетел как одно мгновение».