Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» скончался в США

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал Михаил Идов на своей странице в Facebook. — Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино. Мои родители с ним довольно плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в девяностых, когда еще жил у них в Детройте».

Михаил добавил, что в США Бромберг не был связан с киноиндустрией, «просто жил».

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1958-1959 годах он работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на студии телевидения в Воркуте. Сценарный факультет ВГИКа в Москве он окончил в 1965 году. Первым фильмом Бромберга стала короткометражка «Длинный день Кольки Павлюкова», вышедшая на экраны в 1968-м.

Всесоюзную популярность Константину Бромбергу принесли фильмы «Приключение Электроника» и «Чародеи». Бромберг также писал сюжеты для «Ералаша». В США режиссер прожил почти 30 лет.