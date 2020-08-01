Режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер умер на 77-м году жизни

В последний день июля ушел из жизни известный режиссер Алан Парке, передают иностранные СМИ со ссылкой на Британский институт кинематографии. Мужчина скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Алан Паркер четырежды получал премию BAFTA — за эпизод «Эвакуированные» для сериала «Пьеса дня» на Би-би-си в 1974 году и за фильм «Полуночный экспресс» в1978-м. «Полуночный экспресс» также получил две премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и лучшую музыку. Фильм «Птаха» получил Гран-при Каннского фестиваля в 1985 году. В 2002 году он получил рыцарский титул за заслуги перед британской киноиндустрией. Его всемирно известные работы — «Полуночный экспресс», «Миссисипи в огне», «Эвита».

Алан Паркер родился 14 февраля 1944 года в Лондоне и был простым копирайтером, позже перешел на съемку рекламы, позже — стал режиссером. Его последним стала картина «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет в главных ролях.