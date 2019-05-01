Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

В среду, 1 мая, пришли тревожные новости о госпитализации выдающегося российского режиссера, 72-летнегор Павла Чухрая. Как сообщает Telegram-канал Mash, Павел Григорьевич попал в больницу еще в конце прошлой недели — прямо со съемочной площадки в Чехии, а 1 мая его в тяжелом состоянии перевели в кардиореанимацию одной из московских больниц. В разговоре с РИА Новости режиссер опроверг появившуюся информацию: «Это все ерунда, не хочу обсуждать».
Фото: Natalia Shakhanova/Globallookpress
Однако супруга Павла Григорьевича, Мария Зверева, сообщила ТАСС, что режиссер действительно находится в кардиологии по причине обострения аллергии: «У Павла Григорьевича весенняя аллергия, он в кардиологии, потому что там просто лучше палата, никакой реанимации, ничего такого - с ним все в порядке. Ни о каком тяжелом состоянии речь не идет».
Напомним, Павел Чухрай является сыном известного советского кинорежиссера Григория Чухрая, автора фильмов «Баллада о солдате», «Жили-были старик со старухой». Наибольшую известность Павлу Григорьевичу принесли фильмы «Водитель для Веры», «Вор» и «Холодное танго».
Редакция Passion.ru желает Павлу Григорьевичу скорейшего выздоровления!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Natalia Shakhanova, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: YouTube
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