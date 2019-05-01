Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

Однако супруга Павла Григорьевича, Мария Зверева, сообщила ТАСС, что режиссер действительно находится в кардиологии по причине обострения аллергии: «У Павла Григорьевича весенняя аллергия, он в кардиологии, потому что там просто лучше палата, никакой реанимации, ничего такого - с ним все в порядке. Ни о каком тяжелом состоянии речь не идет».

Напомним, Павел Чухрай является сыном известного советского кинорежиссера Григория Чухрая, автора фильмов «Баллада о солдате», «Жили-были старик со старухой». Наибольшую известность Павлу Григорьевичу принесли фильмы «Водитель для Веры», «Вор» и «Холодное танго».