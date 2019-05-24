Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Презентация «Дылды» прошла на Лазурном берегу 16 мая. Первым зрителям ленту представили Кантемир Балагов, Александр Роднянский и исполнительницы главных ролей Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Стоит отметить, что «Дылда» — вторая работа Балагова, которая участвует в Каннах. В 2017 году Кантемир представил на суд жюри кинофестиваля свой дебютный фильм «Теснота», который был отмечен призом Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Фильм «Дылда» повествует о двух подругах, возвращающихся в Ленинград после окончания Великой отечественной войны в поисках новой мирной жизни. В широкий прокат в России лента выйдет 20 июня.