Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Ранним утром 25 августа в Москве произошла авария, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Режиссер, знакомый зрителям по сериалу «Закон каменных джунглей», управляя каршеринговым автомобилем, въехал в припаркованный КамАЗ. От полученных травм Игорь скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.