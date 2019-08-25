Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Ранним утром 25 августа в Москве произошла авария, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Режиссер, знакомый зрителям по сериалу «Закон каменных джунглей», управляя каршеринговым автомобилем, въехал в припаркованный КамАЗ. От полученных травм Игорь скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Игорь Хомский снял сериал "Закон каменных джунглей"
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего режиссера.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: kino-teatr.ru
Видео: YouTube
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