Режиссер «Бумера» Петр Буслов станет отцом в третий раз

Сразу несколько российских СМИ сообщили радостную новость о пополнении в семье известного режиссера Петра Буслова. На недавней кинопремьере мужчина появился вместе с супругой Евгенией, чье объемное пальто не смогло скрыть округлившийся живот. Без сомнения, у пары скоро родится уже третий ребенок.
Сейчас в семье Бусловых уже подрастают дочь Любовь и сын Парфен, которых родители, впрочем, не спешат показывать поклонникам.
Кстати, Евгения Буслова младше своего супруга на 10 лет. С режиссером ее познакомил отец — продюсер компании «Дирекция кино». Passion.ru присоединяется к поздравлениям красивой паре.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / BBC News - Русская служба