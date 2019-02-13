Режиссер «Бумера» Петр Буслов станет отцом в третий раз

Сразу несколько российских СМИ сообщили радостную новость о пополнении в семье известного режиссера Петра Буслова. На недавней кинопремьере мужчина появился вместе с супругой Евгенией, чье объемное пальто не смогло скрыть округлившийся живот. Без сомнения, у пары скоро родится уже третий ребенок.

Сейчас в семье Бусловых уже подрастают дочь Любовь и сын Парфен, которых родители, впрочем, не спешат показывать поклонникам.