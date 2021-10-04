Режим самоуничтожения: названы главные причины вероятного апокалипсиса

Британские ученые добавили, что возможна гибель цивилизации и из-за падения астероида или извержения вулкана, но, по их словам, это маловероятно. Передает данные исследований «ФАН».

Кроме того, конец света может произойти в результате ядерной войны. Еще одной причиной гибели человечества исследователи назвали вирусы, выведенные в лабораторных условиях, поскольку малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов.