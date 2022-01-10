Режим пропал без вести: как вернуться к привычному распорядку дня после праздников

Как уверяют эксперты, чтобы вновь влиться в ряды трудящихся и не чувствовать себя обессиленными уже после первого рабочего дня, нужно соблюдать всего 4 простых правила.

Дневной сон – это приятно, но опасно для восстановления. Послеобеденная подзарядка наполняет вас энергией, из-за которой вечером вы не можете уснуть. Лучше перетерпеть и лечь раньше вечером, чем снова угодить в ловушку дневного сна.

Сон требует подготовки. Мы готовимся к поездке, перед походом на свидание, к праздникам. Но почему-то часто игнорируем подготовку ко сну. В помещении должен быть свежий воздух и прохладная температура. Проветрите комнату перед сном, если спать с открытым окном вам дискомфортно. Устраните все отвлекающие факторы света и шума. Для этого хорошо подойдут беруши, плотные шторы, ночная маска для глаз.

Не заставляйте себя смотреть в потолок. Когда вы безучастно разглядываете поверхность в надежде на скорейший сон, мозг со временем воспринимает это состояние нормальным и обычным. А там и до привычки недалеко.