Ретушировать фото для паспорта запретили в России

На данный момент россияне не могут оформлять паспорта с фотографиями, где они в линзах, изменяющих естественный цвет глаз. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стекол, оправа не должна прикрывать глаза.

Кроме того, требования гласят, что фотография должна «соответствовать возрасту гражданина» во время подачи заявления. Нововведение есть и для тех, кто оформляет паспорт через портал государственных услуг. Так, они могут приостановить процедуру его оформления на срок не дольше 30 календарных дней. Это возможно в случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием.