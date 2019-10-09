Реставратор икон, охранник, хоккеист и не только: стало известно, кто будет участвовать в шоу «План Б»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Виталия Лукашина
Уже в конце этой недели в эфир выйдет первая серия романтического проекта «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать тех, кто окажется достоин их любви.
Претендентами на руку и сердце Ольги Бузовой будут: увлекающийся спортом 30-летний блогер-путешественник Виталий Лукашин (Москва); 32-летний бизнесмен Кирилл Шульгин (Иркутск), который должен был бурить нефтяные скважины, но стал шеф-поваром; мечтающий о создании семьи 29-летний финансист Денис Воронко (Самара), увлекающийся плаванием, сноубордом и путешествиями; 27-летний фанат нумерологии Максим Гудков (Москва), в прошлом — фитнес-тренер, по образованию — юрист; 38-лений бодибилдер Андрей Козлов (Санкт-Петербург), охраняющий первых лиц города; 25-летний хоккеист Валерий Попович (Москва-Магадан).
За любовь Тимура Батрутдинова поборются: 21-летняя Елизавета Аниховская (Екатеринбург), выбравшая необычное занятие — реставратор икон; 27-летняя танцовщица-модель Вероника Горянина (Шанхай); 29-летняя журналист, модель и продюсер Евгения Громовик (Томск); 27-летняя композитор и певица Анжелика Якусева (Уфа); 36-летняя экономист и по совместительству мама двоих детей Александра Григоренко (Москва-Находка-обладательница грин-карты США); 32-летняя экономист и дипломированный астролог Севиль Кравцова, обожающая экстрим и визуальное искусство.
Исходя из этих описаний, кого бы выбрали вы?
Фото и видео: instagram
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