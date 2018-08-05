«Решил начать все с чистого листа»: 80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму

«Приехав с моей Ирочкой в этом году в отпуск в Крым на все лето, мы решили, что ровно через год после моего крещения, мы хотим и обвенчаться здесь. Наш Батюшка Николай стал уже к этому времени Архимандритом Нестором и дал нам благословение на этот самый важный шаг в семейной жизни. Я обрел новые силы, здоровье, здесь, в Крыму. Говорят, что человеку, который покрестился в сознательном возрасте сам, прощаются все его прежние грехи и человек начинает свою жизнь заново. Вот и мы с Ириной решили начать все с чистого листа», — рассказал Илья в интервью сайту «Экспресс газеты».

Все эти годы избранница поэта поддерживала его. «Мы познакомились в гостях у общих друзей. Понравились друг другу с первого взгляда. <...> Мы обменялись номерами телефонов, однако созвонились не сразу, но зато потом отношения развивались молниеносно. У нас не было ношения букетов цветов или тортов. Была стразу большая любовь. И сейчас я не представляю себя без Ирочки. Она помогла мне пережить все трудности. Из-за нее я радуюсь жизни и ценю каждую минуту», — признался он.