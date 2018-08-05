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«Решил начать все с чистого листа»: 80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ирины Романовой (Резник)

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Илья Резник рассказал о решении повенчаться с супругой.

Накануне в ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся обряд венчания Ильи Резника и Ирины Романовой. Пара вместе уже почти 20 лет, из них в браке — 6. Спустя год после обряда крещения, через который прошел поэт, они приняли важное решение.

«Приехав с моей Ирочкой в этом году в отпуск в Крым на все лето, мы решили, что ровно через год после моего крещения, мы хотим и обвенчаться здесь. Наш Батюшка Николай стал уже к этому времени Архимандритом Нестором и дал нам благословение на этот самый важный шаг в семейной жизни. Я обрел новые силы, здоровье, здесь, в Крыму. Говорят, что человеку, который покрестился в сознательном возрасте сам, прощаются все его прежние грехи и человек начинает свою жизнь заново. Вот и мы с Ириной решили начать все с чистого листа», — рассказал Илья в интервью сайту «Экспресс газеты».

Все эти годы избранница поэта поддерживала его. «Мы познакомились в гостях у общих друзей. Понравились друг другу с первого взгляда. <...> Мы обменялись номерами телефонов, однако созвонились не сразу, но зато потом отношения развивались молниеносно. У нас не было ношения букетов цветов или тортов. Была стразу большая любовь. И сейчас я не представляю себя без Ирочки. Она помогла мне пережить все трудности. Из-за нее я радуюсь жизни и ценю каждую минуту», — признался он.

«Конечно, мы счастливы безмерно. И верим в то, что в этой земной жизни мы будем идти до конца рука об руку в любви к Создателю, друг к другу и ко всем людям и братьям нашим меньшим на земле. И когда-нибудь на небесах, (надеюсь, что с Божьей помощью, это будет не скоро), мы тоже будем вместе всегда», — поделился мужчина.

Сейчас пара находится в Крыму. Илья и Ирина стараются по-максимуму насладиться обществом друг друга и прогулками, несмотря на повышенное внимание публики.

Фото: instagram, globallookpress; видео: instagram

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