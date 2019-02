Рэпер Feduk подтвердил, что встречается с наследницей миллионера-ресторатора Аркадия Новикова

Поклонники давно подозревали, что рэпер Feduk начал встречаться с создательницей проекта о здоровом образе жизни How to green Александрой Новиковой (она же — дочь известного ресторатора Аркадия Новикова), но влюбленные старались не афишировать свои отношения. Впрочем, долго скрываться пара тоже не стала — на днях Feduk принял участие в очередном эпизоде Youtube-проекта Comment Out и открыто рассказал о романе с Сашей.

«Это Сашка, моя Сашка...» — так мило Федор прокомментировал кадр с Александрой из своего фотоальбома в смартфоне.