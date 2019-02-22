Рэпер Feduk подтвердил, что встречается с наследницей миллионера-ресторатора Аркадия Новикова

Поклонники давно подозревали, что рэпер Feduk начал встречаться с создательницей проекта о здоровом образе жизни How to green Александрой Новиковой (она же — дочь известного ресторатора Аркадия Новикова), но влюбленные старались не афишировать свои отношения. Впрочем, долго скрываться пара тоже не стала — на днях Feduk принял участие в очередном эпизоде Youtube-проекта Comment Out и открыто рассказал о романе с Сашей.
«Это Сашка, моя Сашка...» — так мило Федор прокомментировал кадр с Александрой из своего фотоальбома в смартфоне.
До романа с исполнителем хита «Розовое вино» Александра Новикова несколько лет встречалась с внуком Олега Янковского Иваном. А вот о личной жизни Федора Инсарова до встречи с Сашей журналистам ничего не известно.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram