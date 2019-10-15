Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб и выплатил все его долги

Команда выступает в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ. Непосредственным управлением команды займутся профессионалы футбольной индустрии. Об этом Василий Вакуленко рассказал на своей странице в Instagram. В игровом сезоне-2019/2020 поддерживать клуб будет дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и руководство Ростовской области.

«Клуб не жил, а выживал без перспектив. Игроки и сотрудники клуба не получали зарплаты. Дожил бы клуб до следующего сезона или нет, неизвестно. Помочь родному для меня клубу я решил не спонтанно. К этому шагу я шел год, постепенно закрывая долги команды и обсуждая стратегию ее развития, — рассказал Баста. — Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Хочу, чтобы у нас получилось».