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Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб и выплатил все его долги

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Василий Вакуленко

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Музыкант займется развитием и продвижением команды.

Исполнитель и продюсер Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Музыкант закрыл все долги команды и вложил личные 10 млн рублей в ее развитие.

Баста с символикой своего футбольного клуба

Команда выступает в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ. Непосредственным управлением команды займутся профессионалы футбольной индустрии. Об этом Василий Вакуленко рассказал на своей странице в Instagram. В игровом сезоне-2019/2020 поддерживать клуб будет дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и руководство Ростовской области.

«Клуб не жил, а выживал без перспектив. Игроки и сотрудники клуба не получали зарплаты. Дожил бы клуб до следующего сезона или нет, неизвестно. Помочь родному для меня клубу я решил не спонтанно. К этому шагу я шел год, постепенно закрывая долги команды и обсуждая стратегию ее развития, — рассказал Баста. — Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Хочу, чтобы у нас получилось».

Работать в клуб пригласили Сергея Городничука, проявившего себя в ФК «Химки» и РФС. Спортивным директором ростовского клуба назначили Виктора Панченко, а руководителем медиа — Станислава Меркиса, который раньше работал в «Енисее».

Фото и видео: Instragram

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