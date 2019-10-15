Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб и выплатил все его долги
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Исполнитель и продюсер Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Музыкант закрыл все долги команды и вложил личные 10 млн рублей в ее развитие.
Команда выступает в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ. Непосредственным управлением команды займутся профессионалы футбольной индустрии. Об этом Василий Вакуленко рассказал на своей странице в Instagram. В игровом сезоне-2019/2020 поддерживать клуб будет дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и руководство Ростовской области.
«Клуб не жил, а выживал без перспектив. Игроки и сотрудники клуба не получали зарплаты. Дожил бы клуб до следующего сезона или нет, неизвестно. Помочь родному для меня клубу я решил не спонтанно. К этому шагу я шел год, постепенно закрывая долги команды и обсуждая стратегию ее развития, — рассказал Баста. — Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Хочу, чтобы у нас получилось».
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Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди! Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА Ростов. #ЯМЫСКАРОСТОВ #ФКСКАРАЗИНАВСЕГДА #1937ЛЕГЕНДА
Работать в клуб пригласили Сергея Городничука, проявившего себя в ФК «Химки» и РФС. Спортивным директором ростовского клуба назначили Виктора Панченко, а руководителем медиа — Станислава Меркиса, который раньше работал в «Енисее».
Фото и видео: Instragram
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