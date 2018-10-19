«Река слез, море скорби»: в Керчи простились с жертвами трагедии в политехническом колледже

17 октября в одном из колледжей города Керчь в Крыму сначала началась стрельба, а затем сработало самодельное взрывное устройство. На данный момент, по сообщениям СМИ, погиб 21 человек (большинство из них — студенты колледжа), а более 50-ти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет объявил произошедшее массовым убийством, при этом стрелок — 18-летний Влад Росляков — совершил суицид там же в колледже. На него посмертно было заведено уголовное дело, которое все еще расследуется.