«Река слез, море скорби»: в Керчи простились с жертвами трагедии в политехническом колледже

17 октября в одном из колледжей города Керчь в Крыму сначала началась стрельба, а затем сработало самодельное взрывное устройство. На данный момент, по сообщениям СМИ, погиб 21 человек (большинство из них — студенты колледжа), а более 50-ти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Следственный комитет объявил произошедшее массовым убийством, при этом стрелок — 18-летний Влад Росляков — совершил суицид там же в колледже. На него посмертно было заведено уголовное дело, которое все еще расследуется.
Сегодня, 19 октября, жители Керчи собрались на церемонию прощания с жертвами трагедии. Более тридцати тысяч человек пришли проститься с погибшими и выразить соболезнования их родным. «Скорбит Керчь, скорбит Крым и вся Россия! Река слез! Море скорби! Тяжелое горе пришло на нашу крымскую землю», — заявил в своем микроблоге председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
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Скорбит Керчь, скорбит Крым и вся Россия! Река слез! Море скорби! Тяжелое горе пришло на нашу крымскую землю. Почему это произошло? Откуда взялось это зло? Что мы не сделали, чтобы защитить наших детей? Это те вопросы, на которые нам еще предстоит ответить. Светлая память погибшим. Царствия небесного. Сегодня в Керчи состоялась прощальная церемония и траурный митинг по погибшим в Керченском политехническом колледже. #керчьмыстобой
В других городах России, в том числе в Москве, люди также несут цветы и свечи к мемориалам, посвященным Керчи. Passion.ru соболезнует родным и близким жертв трагедии.
Фото: Комсомольская правда / East News, Serg Glovny, EMERCOM of Russia, vk.com/ kerchfm / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Россия 24