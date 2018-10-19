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«Река слез, море скорби»: в Керчи простились с жертвами трагедии в политехническом колледже

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сегодня, 19 октября, на третий день после невероятной трагедии — стрельбы в политехническом колледже в Керчи — родные и близкие погибших проводили их в последний путь.

17 октября в одном из колледжей города Керчь в Крыму сначала началась стрельба, а затем сработало самодельное взрывное устройство. На данный момент, по сообщениям СМИ, погиб 21 человек (большинство из них — студенты колледжа), а более 50-ти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет объявил произошедшее массовым убийством, при этом стрелок — 18-летний Влад Росляков — совершил суицид там же в колледже. На него посмертно было заведено уголовное дело, которое все еще расследуется.

Сегодня, 19 октября, жители Керчи собрались на церемонию прощания с жертвами трагедии. Более тридцати тысяч человек пришли проститься с погибшими и выразить соболезнования их родным. «Скорбит Керчь, скорбит Крым и вся Россия! Река слез! Море скорби! Тяжелое горе пришло на нашу крымскую землю», — заявил в своем микроблоге председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В других городах России, в том числе в Москве, люди также несут цветы и свечи к мемориалам, посвященным Керчи. Passion.ru соболезнует родным и близким жертв трагедии.

Фото: Комсомольская правда / East News, Serg Glovny, EMERCOM of Russia, vk.com/ kerchfm / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Россия 24

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