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Развестись или зарегистрировать ребенка россияне теперь могут в любом ЗАГСе страны

Сегодня, 30 декабря, были внесены изменения в федеральный закон № 143 «Об актах гражданского состояния». Согласно поправкам, по вопросам расторжения брака, регистрации ребенка, оформления усыновления граждане России могут обращаться в любой отдел ЗАГС страны.
Развестись или зарегистрировать ребенка россияне теперь могут в любом ЗАГСе страны

Ранее заявитель мог только зарегистрировать брак, а пройти процедуру расторжения брака было возможно исключительно по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В то же время зарегистрировать рождение ребенка молодые родители могли только по месту рождения или по месту жительства, а оформление усыновления происходило по месту вынесения соответствующего решения суда или по месту жительства усыновителей.

Теперь, помимо возможности регистрации различных актов гражданского состояния в любых отделениях ЗАГС, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре органа власти сведения о государственной регистрации рождения и смерти. Также регионам предоставлены полномочия «по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке». Об этом сообщили «РИА Новости».

Фото: freepik.com

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