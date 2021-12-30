Развестись или зарегистрировать ребенка россияне теперь могут в любом ЗАГСе страны

Ранее заявитель мог только зарегистрировать брак, а пройти процедуру расторжения брака было возможно исключительно по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В то же время зарегистрировать рождение ребенка молодые родители могли только по месту рождения или по месту жительства, а оформление усыновления происходило по месту вынесения соответствующего решения суда или по месту жительства усыновителей.

Теперь, помимо возможности регистрации различных актов гражданского состояния в любых отделениях ЗАГС, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре органа власти сведения о государственной регистрации рождения и смерти. Также регионам предоставлены полномочия «по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке». Об этом сообщили «РИА Новости».