Развелась из-за шаурмы: в Египте обсуждают необычный семейный скандал

Принято считать, что женщины Востока сильно ограничены в правах и всегда должны слушаться мужчин. В Египте все обстоит особенно плохо: процветает насилие над представительницами слабого пола, женщинам трудно получить образование, устроиться на работу. Однако эпизод, который активно обсуждается в египетских СМИ, показал: это не всегда так. Некоторым из гражданок этой страны не занимать решительности.

Издание Khaleej Times посвятило материал одной из смелых женщин Востока: разочарованная в муже египтянка — тот не купил ей шаурму на прогулке, сославшись на то, что уже изрядно потратился на пакетик сока, — подала на развод.

«Согласно традициям, нас познакомили родители. Я впервые увидела его всего за пару месяцев до свадьбы и не заметила, какой он скупой», — цитирует слова женщины «Лента».

После свадьбы мужчина пытался навязать молодой жене свои правила, заявив, что совместное времяпрепровождение вне дома — это «пустая трата денег», и на первую прогулку они вышли лишь спустя 40 дней после свадьбы. Желание супруги полакомиться недорогим блюдом он воспринял как проявление ее меркантильности и устроил скандал, который и стал последней точкой в их отношениях.

Заявление египтянки, которая решила вернуться к родителям, суд рассмотрит в ближайшее время.

Фото: globallookpress