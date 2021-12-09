Раскрыта новая схема мошенничества в Сети, основанная на страхе людей перед COVID-19

Как сообщает «РИА Новости», после перехода по ссылке якобы на сайт-клон потенциальные жертвы попадают на страницу с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте отмечают, что новая волна пандемии «уничтожит» до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут «вакцинированные люди».

Затем человек перенаправляется на ресурс с розыгрышем денежного приза, для получения которого требуется ввод данных банковской карты. «В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт. Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», — сказал Яков Кравцов.

Эксперты рекомендуют россиянам относиться к подобной информации критически, а при переходе по ссылкам обращать внимание на доменное имя и вводить личные данные исключительно на проверенных сайтах.