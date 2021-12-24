Расходы бонусом: за какие подарки россиянам придется заплатить налоги

В беседе с агентством «Прайм» специалист рассказала, что за некоторые подарки россиянам придется платить налоги. Очевидно, это не касается денежных средств. «В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев уплата НДФЛ обязательна», — уточнила Татьяна Пахтова. Она также предупредила, что, если дар получен от члена семьи или близкого родственника, НДФЛ платить не нужно.

В случаях, когда банки делают подарки в рамках промоакций и дарят своим клиентам одну или несколько акций крупных компаний, налоги должна уплатить их организация.

Пахтова напомнила, что НДФЛ взимается с физических лиц по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в соответствующий орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. За совершение нарушений, связанных с налогами, гражданину может грозить штраф и даже уголовная ответственность.