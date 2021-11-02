Пробки на дорогах, коллапс в аэропортах и не только: Москву и Подмосковье накрыло туманом

Вчера вечером, около 21:00-22:00, относительная влажность достигла 100%. Тогда началась конденсация водяного пара, содержащегося в воздухе, и появился туман. Его называют радиационным, но вовсе не потому, что он заражен радиацией. Так именуется процесс охлаждения — излучение тепла от земной поверхности.

«Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается (остывает) при сильном инфракрасном излучении. Вчера днем, 1 ноября, воздух и земля прогрелись. Небо было безоблачным и тепло начало уходить вверх. Температура быстро понижалась, а относительная влажность росла», — объясняет эксперт «Комсомольской правде». То есть днем земля нагрелась, а вечером стала быстро остывать, при этом не было ветра и облаков, тепло пошло вверх и выросла влажность воздуха.

Ожидается, что туман рассеется ближе к середине дня, когда температура воздуха поднимется до +5°C и выше, и вернется ветер.