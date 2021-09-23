Ради победы над коронавирусом начали вакцинировать даже животных в зоопарках

На сайте зоопарков сообщили, что в первую очередь будут вакцинированы животные с наибольшим риском заражения, среди них приматы, кошачьи (львы, тигры и снежные барсы) и куньи (хорьки и североамериканские речные выдры).

Отмечается, что для вакцинации животных используется препарат, разработанный ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis, которая, в свою очередь, является структурным подразделением Pfizer. Прививка, подобно человеческой, вводится двумя дозами с промежутком в четыре недели. По подсчетам сотрудников, для вакцинации всех видов, находящихся в группе риска, понадобится от трех до четырех месяцев.

«Мы глубоко привержены обеспечению исключительного ухода за всеми животными, проживающими в наших зоопарках. Хотя мы не ожидаем каких-либо побочных реакций на вакцину и о них не сообщалось из других зоопарков, мы будем внимательно следить за всеми животными на предмет любых признаков реакции на вакцину», — сказал Бонар.