Работа пожарным и другие самые опасные профессии, которые определили россияне

Кроме того, треть респондентов назвали опасной профессию военного, а четверть опрошенных отметили работу космонавтов. Порядка 23% участников исследования считают опасной работу пилотов, а 22% — работу полицейских.

Также 15% выделили профессию водителей, а 12% — врачей. Респонденты указывали на опасность многих других профессий, но они набрали менее 10%.

Почти все 95% россиян уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты «за опасность». 7% опрошенных отметили, что, по их мнению, доплаты должны быть в размере до 10% от официального оклада. Почти треть респондентов считают, что доплаты должны составлять 10-30% от зарплаты. Еще 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30-50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты. Об этом сообщили в «РИА Новости».