QR-код не только для привитых и переболевших россиян: кто еще получит пропуск

Как сообщают «Известия», данные изменения предусмотрены для того, чтобы не допустить роста социальной напряженности, поскольку все россияне с антителами к коронавирусу должны иметь равные права.

Планируется выдавать QR-коды не только переболевшим и вакцинированным россиянам, но и тем, кто привился иностранной вакциной или перенес COVID-19 неофициально. Данное предложение поступило в связи с тем, что люди из последних двух категорий ничем не отличаются от первых, считает зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться», — пояснил парламентарий.