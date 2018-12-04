Пятый сын и десятый ребенок: 57-летний Эдди Мерфи вновь стал отцом

57-летний Эдди Мерфи, похоже, всерьез решил побороться за звание одного из самых многодетных звездных отцов. Сегодня, 4 декабря, представитель актера подтвердил, что на днях возлюбленная комика Пейдж Бутчер родила ему его уже десятого по счету ребенка — сына, которого назвали Макс Чарльз.

«Малыш Макс был рожден весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — прокомментировал радостную новость представитель Эдди.