Пятый сын и десятый ребенок: 57-летний Эдди Мерфи вновь стал отцом

57-летний Эдди Мерфи, похоже, всерьез решил побороться за звание одного из самых многодетных звездных отцов. Сегодня, 4 декабря, представитель актера подтвердил, что на днях возлюбленная комика Пейдж Бутчер родила ему его уже десятого по счету ребенка — сына, которого назвали Макс Чарльз.
«Малыш Макс был рожден весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — прокомментировал радостную новость представитель Эдди.
Незадолго до родов Мерфи сделал беременной подруге предложение руки и сердца. Актер встречается с бывшей моделью уже больше шести лет. В 2016 году у Эдди и его избранницы родился первый совместный ребенок, дочь Иззи. У знаменитости есть еще восемь детей от предыдущих браков и романов.
Фото: Mayer/face to face, Birdie Thompson, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, MediaPunch/face to face, Hubert Boesl / Global Look Press