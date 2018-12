Пятый сын и десятый ребенок: 57-летний Эдди Мерфи вновь стал отцом

Незадолго до родов Мерфи сделал беременной подруге предложение руки и сердца. Актер встречается с бывшей моделью уже больше шести лет. В 2016 году у Эдди и его избранницы родился первый совместный ребенок, дочь Иззи. У знаменитости есть еще восемь детей от предыдущих браков и романов.

