Путин защитил медиков, не получивших выплаты за борьбу с коронавирусом: «Правительство должно работать лучше»

19 мая Владимир Путин провел очередное дистанционное совещание с членами правительства и главами регионов. На нем коснулись актуальных проблем в борьбе с COVID-19 в нашей стране. На прошлом совещании глава государства поручил разобраться с ситуацией, при которой во многих регионах медики не могли получить положенные им дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными. На устранение недоработок президент дал несколько дней. Во многих субъектах деньги до медиков уже дошли, но где-то проблема остается актуальной.

На портале Госуслуг даже создали специальный раздел, куда поступают жалобы от врачей и медперсонала, не получивших дополнительные выплаты. С каждым случаем работают индивидуально.

На совещании Путин раскритиковал правительство, которое в своем постановлении нечетко прописало механизм выплат медицинским работникам.

«Вопросы всегда есть и ко всем. Но, если бы в постановлении Правительства РФ сразу все четко было бы прописано, то и вопросов бы к главврачам, которые и так работают целыми сутками, не возникало бы, как и к губернаторам», — заявил глава государства.