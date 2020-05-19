Путин защитил медиков, не получивших выплаты за борьбу с коронавирусом: «Правительство должно работать лучше»
19 мая Владимир Путин провел очередное дистанционное совещание с членами правительства и главами регионов. На нем коснулись актуальных проблем в борьбе с COVID-19 в нашей стране. На прошлом совещании глава государства поручил разобраться с ситуацией, при которой во многих регионах медики не могли получить положенные им дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными. На устранение недоработок президент дал несколько дней. Во многих субъектах деньги до медиков уже дошли, но где-то проблема остается актуальной.
На портале Госуслуг даже создали специальный раздел, куда поступают жалобы от врачей и медперсонала, не получивших дополнительные выплаты. С каждым случаем работают индивидуально.
На совещании Путин раскритиковал правительство, которое в своем постановлении нечетко прописало механизм выплат медицинским работникам.
«Вопросы всегда есть и ко всем. Но, если бы в постановлении Правительства РФ сразу все четко было бы прописано, то и вопросов бы к главврачам, которые и так работают целыми сутками, не возникало бы, как и к губернаторам», — заявил глава государства.
«В ряде регионов деньги медикам выплачивали не те деньги, о которых мы говорили на совещаниях, — добавил глава государства. — Выплаты для врачей должны быть прозрачны и понятны».
Фото: Alexander Rekun/ Global Look press
На совещании Владимир Путин также сообщил, что уже оформили 11 млн заявлений на получение единовременной выплаты в семьях, где есть дети от 3 до 16 лет. Всего со взрослыми эта мера поддержки коснется 50 млн человек.
Кроме разовых выплат по 10 тысяч, семьи финансово пострадавшие в коронавирус, могут оформить выплату в размере около 33 тысяч рублей сразу за полгода. Увеличится и размер детских пособий — он станет в два раза больше и будет составлять 6750 рублей.
Президент предложил производить ежемесячные выплаты для семей с детьми младше трех лет. Они смогу получать по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев.
Владимир Путин также напомнил, что семьи медиков, умерших от коронавируса, получат страховку в размере 2,7 млн рублей. Об этой мере поддержки рассказали на одном из предыдущих совещаний с правительством.
Фото: Kremlin Pool, Alexander Rekun/ Global Look press
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